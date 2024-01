Eccellenza. Sant’Agostino ferma la capolista, Masi ancora ko

Di positivo c’è il ritorno al gol, peraltro di pregevole fattura, di Cazzadore, ma non è stato sufficiente a evitare la dodicesima sconfitta stagionale. L’ultima della serie è avvenuta a Forlì, nell’impianto in sintetico: i tricolori restano al penultimo posto, insidiati dal fanalino di coda Bentivoglio, cui l’avvento di bomber Brito, ex centravanti del Sant’Agostino, ha fatto un gran bene. "C’è stata la prestazione, ma non abbiamo raccolto nessun punto – commenta rammaricato il direttore generale del Masi Torello Voghiera, Graziano Quarella – La partita disputata a Forlì deve rappresentare un’iniezione di fiducia. Contro Cava Ronco non meritavamo di perdere, siamo sempre stati in partita. Vorrei che qualche volta ci fossero assegnati i rigori anche a noi: il fallo su Maione è apparso evidente a tutti tranne che al direttore di gara". Penultimo posto, ma niente è perduto: "Per quanto ci riguarda niente è cambiato, continueremo a lottare fino alla fine". Buon punto per il Sant’Agostino, raccolto contro la corazzata Sasso Marconi.

Oscar Cavallari (nella foto) era orfano di Zanon e Gasparetto, ma ha rispolverato Fiorini centravanti e arretrato al centro della difesa capitan Iazzetta. La mossa ha funzionato: Fiorini è andato a segno e non avveniva dal mese di ottobre.

"Il pareggio è giusto – dice il direttore sportivo ramarro, Marco Secchieroli – rispecchia quello che si è visto in campo. La partita è stata in equilibrio fino all’espulsione, un po’ affrettata, di D’Agata, al 60’. Ciò nonostante siamo stati ugualmente alla pari contro la squadra più forte del campionato. Anzi, anche in inferiorità numerica non ci siamo soltanto difesi, quando ne abbiamo avute le possibilità abbiamo tentato di fare male al Sasso Marconi. Ricordo l’azione pericolosa costruita nella seconda metà della ripresa, quando abbiamo sfiorato il gol della vittoria con il nuovo il nuovo arrivato Matta, un acquisto che si è rivelato azzeccato".

Franco Vanini