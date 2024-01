Eccellenza. Sant’Agostino in Romagna, Masi riceve il Russi

Lunga trasferta per il Sant’Agostino, atteso a Pietracuta, vicino a San Leo e San Marino. E’ quarta in classifica, sei punti avanti i ramarri. E’ stata molto attiva sul mercato, a centrocampo sono arrivati due giocatori di valore come Nicholas Santoni e Filippo Fabbri, il pacchetto degli Under è stato rimpolpato dal 18enne Guido Michelucci, ex giovanili del Victor San Marino. Anche il Sant’Agostino si è mosso con decisione, ma ha perso il centravanti Brito, che ha ceduto alla corte del Bentivoglio. "E’ una squadra da prendere con le molle – mette in guardia il presidente Bruno Lenzi – assomma al temperamento la qualità tecnica, il tutto amplificato dalle limitate dimensioni del campo. L’anno scorso abbiamo perso sia all’andata sia al ritorno, un’esperienza negativa che ci deve servire da lezione". Il Sant’Agostino scenderà fino al confine con le Marche con la consapevolezza di aver disputato una buona partita con la capolista Sasso Marconi, un rullo compressore che si è fermato contro il muro di Gherlinzoni (foto) e soci. "Con la prima della classe – riprende il massimo dirigente ramarro – abbiamo meritato ampiamente la divisione della posta, specie se si considera che abbiamo giocato nell’ultima mezz’ora in inferiorità numerica per l’espulsione di D’Agata. Dovremo fare molta attenzione alla fase difensiva, è difficile rimontare su un campo così piccolo, in più domenica ha perso il derby riminese con il Pietrarcuta: scenderà in campo con il coltello tra i denti". Cliente scomodo per il Masi Torello Voghiera, al "Villani" è di scena il Russi, formazione ravennate che ha quasi il doppio dei punti dei torelli e la metà dei gol subiti, ma all’andata si impose la squadra tricolore, guidata all’epoca da mister Galletti. "Ho un bel ricordo della gara di andata, una vittoria esterna di misura e meritata – afferma il direttore generale Graziano Quarella – Il gol partita fu messo a segno da Fregnani, che torna a disposizione dopo diverse settimane per un problema muscolare". Sarà una bella sfida tra bomber: Cazzadore tra i tricolori e Salomone tra i romagnoli.

Franco Vanini