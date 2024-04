Eccellenza. Sant’Agostino in vacanza. E il Massa lo punisce

Massa Lombarda

3

S. Agostino

0

MASSA LOMBARDA: Lusa, Braccioli, Vultaggio (1’ st M. Massueme), Galanti, Ferretti, Raccagni, Tola (1’ st Brigliadori), Magri, M. Massueme (25’ st Zagonara), Draghetti, Fabretti (25’ st Zannoni). A disposizione: Calonaci. All.: Scozzoli.

S. AGOSTINO: Piazzi, Ceneri (28’ st Giovanardi), Roda, Schiavon (22’ st Cantelli), Zanon, Fiorini, Franchi (22’ st Bergami), Lenzi, Figliomeni (17’ st D’Agata), Guerzoni, Pasquini. A disposizione: Costantino. All.: Biagini.

Arbitro: Calabrese di Bologna.

Reti: 14’ pt Draghetti (M), 14’ st Brigliadori (M), 45’ st Braccioli (M).

Il Massa Lombarda conclude la stagione con tre punti di fronte al proprio pubblico, contro il Sant’Agostino, già salvo e senza pressioni. Dopo aver raggiunto la matematica salvezza nel derby contro il Medicina, i bianconeri chiudono in bellezza il campionato. Al 14’, con il primo tiro in porta, arriva il vantaggio bianconero: Magri entra in area sul centro destra, assist per Draghetti che da centro area con un colpo da biliardo porta in vantaggio il Massa.

Poco dopo la mezz’ora, occasione d’oro per il pareggio ospite: Guerzoni si libera in area, cerca il piazzato nell’angolino basso, ma sulla linea è prodigioso l’intervento di Raccagni per evitare che la palla oltrepassi la linea di porta. Termina poi la prima frazione con il vantaggio di misura dei padroni di casa. Quasi solo Massa Lombarda anche nella seconda frazione. Gli ospiti non riescono quasi mai a rendersi pericolosi. Al 2’ Brigliadori tenta il tiro dal limite che si alza sopra la traversa. Al 7’ ripartenza bianconera: Brigliadori trova Fabretti in area, da posizione defilata tenta il tiro a giro che sfiora il palo. Passano 2’ ed arriva il raddoppio bianconero: lancio lungo per Brigliadori, che parte sul filo del fuorigioco, a tu per tu con il portiere dimostra tutta la sua freddezza e deposita in rete. Allo scadere del 90’ Braccioli mette il sigillo sul risultato finale: la sua conclusione dal limite dell’area si infila nell’angolino basso dove il portiere nulla può.