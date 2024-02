Eccellenza. Scandicci-Siena si giocherà al ’Bozzi’

Per l’impossibilità di accogliere allo stadio "Bartolozzi" la nutrita tifoseria senese, l’anticipo della gara del girone "B" di Eccellenza, Scandicci-Siena, si giocherà sabato 17 allo stadio "Bozzi" delle Due Strade alle ore 14,30.

Intanto la serata di calcio di, beneficenza e di spettacolo, andata in scena allo stadio "Bartolozzi" di Scandicci per la "Partita del Cuore" organizzata per il 4° anniversario della Scuola Calcio Elite ‘Alberto Di Chiara Academy’, è stata bellissima. Una serata dedicata anche al sostegno alla Fondazione ANT. Tanti protagonisti sul campo e sugli spalti, con la presenza di moltissimi i bambini Blues insieme a svariati personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Erano presenti, Gianfranco Zola, Antonio Benarrivo, Marco Osio, Sandro Melli, Luigi Apolloni, Fausto Pizzi, Ze Maria, Lorenzo Amoruso, Aldo Firicano, Gianni De Magistris, Cesare Prandelli, Serse Cosmi, Leonardo Semplici, Nevio Scala, il presidente di Lega Pro Matteo Marani, Stefano Di Chiara.

G. P.