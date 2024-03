Eccellenza. Scatto salvezza del Castelfiorentino United. Daidola e Benvenuti piegano la Massese

castelfiorentino

2

massese

1

CASTELFIORENTINO UNITED: Neri, Ballerini, Casanova, Viti, Campatelli, Mancini, Giani (80’ Pieracci), Ercoli, Daidola, Benvenuti (72’ Duranti), Boumarouan. All. Scardigli.

MASSESE: Paci, Berti (46’ Sidibe), Bertonelli (46’ Scarf), Del Pecchia, Brizzi, Marchini, Andrei, Bonini (46’ Fortunati), Dutilh (70’ Baracchini), Cornacchia (77’ Cherubini), Maggiari. All. Del Nero.

Arbitro: Corti di Prato.

Reti: 6’ Daidola; 69’ Benvenuti; 87’ Andrei.

CASTELFIORENTINO - Seconda vittoria di fila per i gialloblù valdelsani, che piegano la Massese e, oltre a portarsi a più 5 sul fanalino di coda Geotermica, accorciano a 12 le lunghezze di distacco (solo 2 oltre la “forbice“) dal quintultimo posto, tornando a sperare nei play-out. Ottimo l’approccio del team di Scardigli, che impiega appena 6 minuti per portarsi in vantaggio con un bel tiro dal limite di Daidola. Casanova potrebbe raddoppiare subito, ma Paci fa un ’miracolo’. Nella ripresa arriva la reazione ospite, senza però grandi pericoli per la porta di Neri. Così al 69’ il Castelfiorentino raddoppia con un preciso diagonale di Benvenuti (nella foto). All’87’ scatto d’orgoglio della Massese che accorcia con Andrei, ma i castellani tengono e portano a casa 3 punti preziosi.

Si.Ci.