Eccellenza. Scontri tra tifosi, multate Montefano e Osimana

Il contatto tra le tifoserie di Montefano e Osimana è stata sanzionata dal giudice sportivo con multe di 450 e 500 euro. Ai giallorossi è stata comminata un’ammenda di 500 euro "perché la propria tifoseria – si legge nella motivazione – è venuta alle vie di fatto con quella avversaria costringendo l’arbitro a sospendere l’incontro per 3 minuti. Per aver rivolto espressioni irriguardose e minacciose al direttore di gara. Nel secondo tempo alcuni sostenitori lanciavano un accendino verso la panchina avversaria, senza colpire nessuno". Il giudice ha sanzionato il Montefano "in quanto – si legge nella motivazione – la sua tifoseria è venuta alle vie di fatto con quella ospite e per le espressioni irriguardose e minacciose all’indirizzo dell’arbitro". Alla K Sport Montecchio Gallo è stata comminata la multa 150 euro "per avere permesso – si legge nella motivazione – a un soggetto non in distinta di entrare a fine gara nello spogliatoio del direttore di gara per protestare contro le decisioni arbitrali".

È stato inibito fino al 22 novembre Lorenzo Gigli del Montefano "Per comportamento non regolamentare" e Luigi Saraga (Urbania). Tre turni di squalifica a Guzzini (Montefano) "dopo un contrasto con un avversario, a gioco fermo si avvicinava a quest’ultimo, a terra, per calciarlo all’altezza del busto". Un turno a Petrucci (Tolentino, ha rescisso dalla società cremisi), Capomaggio e Giovannini (Jesina).