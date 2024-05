Eccellenza. Sei schiaffoni per il Fucecchio. Ma non fanno male

lanciotto campi

6

fucecchio

0

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Nocentini (46’ Gasperini), Esposito Goretti, Amerighi, Mazzanti, Pisapia (46’ Bambi), Manzatu, Verdi (64’ Bini), Cecchi, Ascolese (64’ Cassiolato), Frezza (57’Afelba). All. Guidi.

FUCECCHIO: Rocchi, Bindi, Re, Nannetti, Malanchi, Ghelardoni, Tassi, Arapi, Agostini, Mariani, Rigirozzo. A disp. Gori, Zaccagnini, Badalassi, Lotti, Cenci, Mhilli, Iaia, Lecceti, Melani. All. Dell’ Agnello.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Marcatori: 10’ Ascolese; 12’ Cecchi; 27’ rig., 54’ Frezza; 55’ Verdi; 90’ Afelba.

CAMPI BISENZIO – Una disfatta chiude la stagione del Fucecchio, che ha anticipato di una settimana le vacanze. Un passivo pesante che non cancella però quanto fatto in un campionato difficile, anche per questioni extra campo, che la squadra di Dell’Agnello ha saputo affrontare compatta raggiungendo il traguardo della salvezza, addirittura con tre giornate di anticipo.