Eccellenza: semifinale di Coppa Italia. Bmg sfida la Solbiatese: "Il sogno continua»

PERUGIA – "Il sogno continua". Per il presidente Alessandro Contardi e per tutta la Bmg è ormai un claim consolidato. "Il mercoledì senza partite ormai non è più mercoledì". E per rispettare la tradizione, ecco che oggi l’Atletico Bmg torna in campo. Fischio di inizio alle 15 a Massa Martana nella semifinale d’andata della coppa nazionale di Eccellenza che assegna una promozione in serie D (ritorno in programma il 3 aprile). Avversario di turno la Solbiatese, formazione costruita per vincere il girone A dell’Eccellenza lombarda, al momento però quinta in classifica. "Affrontiamo una squadra forte – sottolinea Contardi – che a questo punto concentrerà tutti gli sforzi per provare a passare il turno in coppa. Noi però non siamo da meno. E anche per noi, una volta archiviato il discorso salvezza con la vittoria di domenica scorsa, l’obiettivo è la coppa". Una Bmg che arriva all’appuntamento con la rosa al completo, consapevole del fatto che, stavolta, a Massa Martana, rispetto alle ultime due sfide, non ci sarà un vantaggio da difendere. "Abbiamo sempre giocato la prima partita in trasferta, ma questo cambia poco. Avremo dalla nostra un bel pubblico a sostenerci. Domenica, a Bastardo, sono rimasto impressionato dal calore. Questa è la soddisfazione più grande. Adesso sta al mister e ai ragazzi continuare ad alimentare questo sogno".