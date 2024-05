Eccellenza - Semifinale play-off. Il sogno del River Pieve finisce a Santa Croce. La Cuoiopelli s’impone, non basta Morelli

CUOIOPELLI

2

RIVER PIEVE

1

CUOIOPELLI: Pulidori, Goretti (75’ Nardo), Bagnoli, Viola, Lici, Lucaccini, Regoli (55’ Guerrucci), Costanzo, Fantini (67’ Pepa), Benericetti (82’ Goh), Bianchi (89’ Razzauti). (A disp.: Brogi, Innocenti, Mammarella, Taverni). All.: Falivena.

RIVER PIEVE: Biggeri, Ramacciotti, Filippi, Penco (46’ Fruzzetti), Leshi (80’ Pieretti), Di Giulio (46’ Bachini), Magera (46’ Giannotti), Cecchini, Morelli, El Hadoui, Belluomini (62’ Satti). (A disp.: Tozzini, Tocci, Marzi, Lunardi). All.: P. Fanani.

Arbitro: Raciti di Siena (assistenti Mangoni di Pistoia e Rama di Livorno).

Reti: 14’ Viola (rig.), 39’ Benericetti, 73’ Morelli.

Note: al 94’ espulsi Lici della Cuoiopelli, Ramacciotti, l’allenatore Fanani e un dirigente del River Pieve per una lite davanti alla panchina ospite; ammoniti: Regoli, Benericetti, Viola, Leshi e Filippi.

SANTA CROCE SULL’ARNO - Il River Pieve lotta fino all’ultimo secondo, ma a vincere la semifinale dei play-off di Eccellenza è la Cuoiopelli, grazie a Viola, su rigore e a Benericetti. A metà della ripresa Morelli riapre la gara, segnando il 2-1, ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio del senese Raciti.

Fanani decide di mandare in campo un River aggressivo fin dal primo minuto e sembra la mossa azzeccata, visto che Belluomini e Morelli creano due pericoli davanti a Pulidori nei primi sette minuti. La Cuoio prende le misure ai lucchesi e, al 13’, passa in vantaggio su rigore: punizione dalla sinistra di Regoli, un difensore in barriera respinge con il braccio troppo alto e largo, Viola, dal dischetto, spiazza Biggeri. Al 18’ gran tiro di Viola respinto da Biggeri. Al 39’ il raddoppio: Viola, dal cerchio di centrocampo, lancia Benericetti sulla corsa: il numero dieci supera sulla corsa Di Giulio e batte Biggeri con un bel sinistro che si insacca nell’angolo opposto.

Nella ripresa Fanani fa tre cambi e il River torna in campo più aggressivo. Al 47’ Regoli regala la palla a Morelli che manda fuori di poco. Al 73’ errore della difesa della Cuoiopelli sul rinvio, palla a Morelli che segna il 2-1, grazie anche alla deviazione di un difensore. All’88’ occasionissima di testa per Cecchini, ma la palla finisce alta.

La lite in campo e qualche scaramuccia in tribuna sono l’epilogo della gara.

Dunque termina, così, in modo un po’ burrascoso e amaro, il sogno del River Pieve di Pacifico Fanani che, comunque, aveva raggiunto i play-off per il secondo anno consecutivo. La stagione dei biancorossi può dirsi sicuramente positiva.

G. N.