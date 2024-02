Eccellenza. Sena: "Tuttocuoio, ora dipende solo da noi»

"Se giochiamo come ieri (domenica, ndr) non ho nulla da temere". Nicola Sena allena il Tuttocuoio da quattordici partite. Subentrato al posto di Francesco Tavano, con lui i neroverdi hanno subito una sola sconfitta, quella di due domeniche fa contro lo Zenith. Domenica contro il Pontebuggianese hanno ripreso a marciare forte e allungato il distacco sulla Cuoiopelli (ora a -5). Contro i pistoiesi il Tuttocuoio ha vinto giocando in dieci quasi tutta la partita per l’espulsione di Marcon. Una prova di forza e di maturità. Da squadra che si appresta a disputare le ultime otto partite del campionato con il vento in poppa per la vittoria finale.

"Chiaramente più si va avanti e più le partite diventano difficili – il commento di Nicola Sena – Contro il Pontebuggianese abbiamo dato dimostrazione di gruppo, di squadra e di compattezza perché trovarsi in dieci dopo nove minuti non era semplice. E dopo una settimana difficile per la prima sconfitta dopo tredici partite. E contro una squadra ostica come il Pontebuggianese che ha ha vinto con la Cuoiopelli, il Camaiore a Camaiore e pareggiato con lo Zenith".

Il 10 marzo al Leporaia di Pote a Egola è in programma lo scontro diretto Tuttocuoio-Cuoiopelli. Sarà la gara decisiva? "Decisive saranno tutte le partite – ancora le parole di Sena – Ora noi abbiamo Castelfiorentino e Pro Livorno. Due gare che bisogna vincere sperando che dagli altri campi arrivino risultati a nostro favore. Gli avversari sono tutti temibili. Ad esempio sta risalendo fortissimo la Massese. Dipenderà molto da noi e da come gestiremo questo vantaggio. Bisogna pensare di partita in partita senza fare troppi programmi e cercando di ottenere il massimo da ogni gara".

Il Tuttocuoio è l’unica "pisana" ad aver vinto nell’ultima giornata, la ventiduesima del girone A di Eccellenza. La Cuoiopelli contro il Camaiore ha pagato le assenze e un secondo tempo giocando in calo, il Fratres Perignano continua nella sua crisi di risultati, mentre la Geotermica è caduta nello scontro diretto di Montecatini e resta al penultimo posto.