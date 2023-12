Eccellenza. "Senza Colombini non era facile. Ma la mia Cuoiopelli è stata brava»

La Cuoiopelli allunga. Roberto Falivena si gode il momento dei suoi anche se è già proiettato allo scontro diretto di domenica a Perignano contro il Fratres che insegue appaiato al Tuttocuoio a sei punti di distanza. "La trasferta di Massa non era facile – commenta Falivena – Prima di tutto perché era la prima partita senza Francesco (Colombini, Ndr) e bisognava capire come avrebbe reagito la squadra. E’ il nostro capitano, la guida in campo non solo per la difesa e la sua assenza poteva non essere ben assorbita dai ragazzi. Invece non è stato così. Ancora una volta questi ragazzi mi hanno dimostrato di essere un grande gruppo. E, poi, non dimentichiamoci che la Massese è sempre la Massese, anche se ora è in un momento di difficoltà. Proprio per questo la trasferta era ancor più insidiosa. Invece la squadra ha risposto bene. Mancano tre giornate alla fine del girone di andata e dobbiamo cercare di mantenere inalterate le attuali distanze. Poi il girone di ritorno sarà diverso, le squadre si rinforzeranno e noi bisognerà farci trovare sempre pronti e all’altezza di sfide che saranno sempre più difficili". Per Colombini I(frattura del gomito) i tempi di recupero sono ancora incerti. Indicativamente un mese e mezzo. Il Fratres Perignano ha vinto a Livorno contro la Pro Livorno Sorgenti e agganciato il Tuttocuoio (fermato dal Montespertoli sul pari in casa) al secondo posto. La corazzata di Enrico Cristiani si è rimessa in carreggiata e domenica è attesa all’esame più importante del suo campionato. Il Tuttocuoio, dopo due vittorie con Sena in panchina, accusa un mezzo passo falso. La presidentessa Coia è al lavoro per sistemare la squadra nel mercato di dicembre e per assicurare a Sena un gruppo di giocatori ancor più forte dell’attuale. Infine la Geotermica che perde a Fucecchio e non riesce a dare continuità alla vittoria casalinga contro il Pontebuggianese. Sconfitta immeritata per i giallorossi.