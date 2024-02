Eccellenza. Settima giornata, il match clou è Russi-Reno

Si giocano domani, alle 14.30, le gare della settima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Fari puntati sul ‘Bucci’ di Russi, per un derby di grande interesse con la Reno.

Russi-Reno. È una di quelle sfide da non perdere, anche perché, di fronte, si ritrovano due squadre che stanno attraversando un ottimo stato di forma. I padroni di casa – noni a quota 31 – sono reduci dal colpaccio corsaro di Medicina, che ha permesso di compiere un grande balzo in avanti verso la tranquillità, e di inanellare il 3° successo esterno dopo quelli di Gambettola e Massa Lombarda, nelle prime 2 trasferte della stagione. Quello di domenica scorsa è anche il 2° successo della gestione Biagi che, domani, recupera Bungaja da squalifica. La Reno invece – sesta a quota 37, a -3 dalla zona spareggi – è reduce dal pareggio in rimonta nello scontro diretto di Pietracuta. La formazione di Sant’Alberto, alla seconda trasferta consecutiva, è priva dello squalificato Noschese, ma potrebbe recuperare Tabanelli. All’andata, vinse la Reno 2-0 con reti di Filippi e Noschese nell’ultimo quarto d’ora. Il libro dei precedenti dice che, nel 6 scontri diretti fin qui disputati, il Russi non ha mai vinto (3 vittorie della Reno e 3 pareggi).

Savignanese-Massa Lombarda. Sono punti che valgono doppio quelli in palio al ‘Capanni’, dove va in scena uno scontro diretto a tutti gli effetti. I padroni di casa sono al terzultimo posto con 19 punti, in zona retrocessione. Per uscire dalla zona rossa, il primo obiettivo nel mirino dei rivieraschi – reduci dal successo in zona Cesarini sul fanalino di coda Bentivoglio – è la Vis Novafeltria, che ha 2 punti di margine, ma, nel lungo periodo, si guarda anche alla riattivazione del meccanismo del playout con la sestultima, ovvero proprio col Massa Lombarda, che però ha 10 punti di margine da amministrare (non devono scendere sotto i 7). Per i bianconeri, il problema del gol è ormai conclamato, ma la striscia di risultati positivi è ora a 3. La sfida contro la Savignanese è ormai un classico. Dal 2005 si è giocata infatti ben 28 volte, con 5 successi del Massa Lombarda, 13 pareggi e 10 vittorie della Savignanese.

Sanpaimola-Pietracuta. Anche al ‘Buscaroli’ di Conselice c’è aria di sfida appassionante. Il redivivo Sanpa che, nelle 6 giornate del ritorno ha conquistato 13 punti sui 29 complessivi in classifica, è annunciato in forte risalita, ma non può permettersi distrazioni visto l’esiguo margine (4 punti) che gestisce sulla zona playout. Il Pietracuta invece, grande sorpresa del stagione 23-24, deve difendere il sorprendente 3° posto. All’andata, la formazione di San Patrizio confezionò il colpaccio esterno grazie alla rete di Bonavita, attuale vice cannoniere del girone B con 12 gol, la metà dei quali su rigore. Sugli altri campi: Castenaso-Medicina Fossatone, Diegaro-Bentivoglio, Cava Ronco-Vis Novafeltria, Sant’Agostino-Granamica, Sasso Marconi-Gambettola, Tropical Coriano-Masi Torello.