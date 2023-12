ECCELLENZA. Sfortuna Castello. Il Lanciotto passa grazie a due episodi

CASTELFIORENTINO

0

LANCIOTTO

2

CASTELFIORENTINO: Thomas Neri, Andrea Nidiaci, Federico Casanova, Luca Boni (51’ Mattia Giani), Vittorio Maltinti, Leonardo Canali, Taddeo Ballerini (62’ Alessandro Duranti), Matteo Ercoli (71’ Francesco Pieracci), Filippo Borri, Lorenzo Benvenuti, Tommaso Bruni (80’ Babacar Fall). All. Scardigli.

LANCIOTTO CAMPI: Enrico Brunelli, Edoardo Benelli, Esposito Goretti Giacomo, Lorenzo Fedi (86’ Domenico Alampi), Gregorio Mazzanti, Tommaso Bambi, Dario Alex Manzatu, Marco Verdi (45’ Daniele Bini), Dario Cecchi (82’ Filippo Coli), Thomas Afelba (46’ Amin Fathou), Alessio Frezza (62’ Giuseppe Ascolese). All. Salvadori.

Arbitro: Asaro di Empoli.

Reti: 18’ Benelli, 78’ aut. Maltinti.

CASTELFIORENTINO – Al termine della gara un’ulteriore conferma di come nel calcio si possa ottenere il massimo con il minimo sforzo. Il Castelfiorentino tiene palla, fa gioco ma non conclude e gli ospiti portano a casa i tre punti con un tiro cross sbagliato e una sfortunata autorete. Al 18’ traversone dalla destra di Benelli che intendeva mettere in movimento le proprie punte, invece la palla assume una traiettoria maligna che beffa Neri e si infila sotto la traversa. Nella ripresa continua a spingere il Lanciotto con Cecchi che sfiora il gol del raddoppio. Nonostante siano i locali a fare gioco le conclusioni a rete non arrivano e al 78’ proprio mentre i locali producevano il massimo sforzo per pareggiare, sull’ennesimo contropiede dalla sinistra il traversone di Bini trova la sfortunata deviazione con il corpo di Maltinti che manda la palla alle spalle dell’incolpevole Neri.