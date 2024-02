Eccellenza. Si cambia a Novafeltria. Via Giorgi, c’è Costantini

È costata cara a Mirko Giorgi la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Cava Ronco. Il tecnico, infatti, da ieri non è più l’allenatore della Vis Novafeltria. Dopo due stagioni e mezza, esonerato dalla società. "Ringraziamo di cuore il mister per l’impegno e la dedizione che ha dimostrato in questi due anni e mezzo di lavoro. In questo periodo ha contribuito attivamente alla crescita della nostra società ed entra a pieno merito nella storia gialloblù", sono le parole rivolte dalla società del presidente Grazia e del vicepresidente Pavani al tecnico, arrivato sulla panchina del Novafeltria nell’estate 2021. A sedere sulla panchina della Vis ora è l’ex commissario tecnico della Nazionale di San Marino, Fabrizio Costantini, al quale la società ha deciso di affidare il timone della squadra nel campionato di Eccellenza.