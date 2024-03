Eccellenza. Signa-Fortis, che sfida. Rondine-Ovest al top

Dopo l’anticipo di ieri fra Cuoiopelli-Pro Sorgenti Livorno (3-1), oggi il campionato di Eccellenza propone le altre gare della 26ª giornata del girone A e la 30ª del "B". Queste le partite in programma alle 14,30.

Girone A

Geotermica-Lanciotto Campi (all’andata 0-1: Frezza) arbitro Lachi di Siena. Contro l’ultima in classifica il Lanciotto ha solo un risultato: quello dei tre punti. Ancora assenti Mazzanti e Bini.

Girone B

Scandicci-Sinalunghese (all’andata 1-1: Del Pela, Ibojo) arbitro Isu di Cagliari. Con il rientro del bomber Grillo lo Scandicci ripropone il trio d’attacco vincente con Niccolò Del Pela e Vezzi.

Signa 1914-Fortis Juventus (0-0) arbitro Poggianti di Livorno. E’ un big-match di spessore con il Signa che punta a conservare il 2° posto, contro la Fortis che vuole mettere al sicuro la classifica. Canarini privi di Bezzini e l’attaccante Tempesti con Capochiani in dubbio. Con il rientro di Serotti la Fortis si presenta al completo.

Rondinella-Firenze Ovest (1-0: Privitera) arbitro Martini di Arezzo. La Rondine dovrà rinunciare a Fantechi e Antongiovanni, affidandosi a Rosi e Cragno per puntare dritto al successo utile a mettere in sicurezza la classifica. L’Ovest sarà privo di Vanni e Marghi.

Colligiana-Lastrigiana (0-0) arbitro Fatticcioni di Carrara. Trasferta impegnativa per la Lastrigiana al completo che mira a uscire indenne dal "Manni". Ai bomber Palaj e Tommaso Del Pela il compito di scardinare la porta di Chiarugi.

Audax Rufina-Nuova Foiano (0-0) arbitro Raciti di Siena. Per la Rufina è un match point importante in chiave in chiave salvezza. Rientra l’attaccante Bachi ma non ci sarà Falcini.

Pontassieve-Terranuova Traiana (0-3: Bega, 2 Massai) arbitro Galligani di Pistoia. Sarà dura fermare il bulldozer Terranuova Traiana. Assente Cassai, ospiti senza Saitta. Riposa il Club Sport Asta.

G. Puleri