Eccellenza spareggi. Terranuova Traiana e Zenith Prato vincono gara 1

Si sono disputate ieri pomeriggio le gare 1 degli spareggi nazionali del campionato di Eccellenza con in campo il Terranuova Traiana, che ha ospitato i laziali della Maccarese e lo Zenith Prato che ha fatto visita al Gramanica. I valdarnesi hanno vinto 2-1: in rete Petrioli al 47’, poi l’autorete di Massai e il sigillo di Viganò. Anche lo Zenith Prato ha portato a casa il match grazie alle reti di Kouassi al 33’ e all’83 e di Bagni al 47’, Per i padroni di casa a segno, su rigore, Karapici al 65’. Domenica prossima, 2 giugno, le gare di ritorno: la qualificazione, per Terranuova Traiana e Zenith Prato varrebbe la finale (di nuovo in gare di andata e ritorno in programma il 9 e il 16 giugno), quindi un bel passo di avvicinamento alla serie D. Si qualificherà al turno successivo la squadra che al termine dei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, il maggior numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore parità si effettueranno i tempi supplementari, previsti i calci di rigore qualora non fossero realizzate reti nei due tempi extra (un risultato di parità con reti segnate nei supplementari premierà invece la squadra in trasferta). Gli stessi criteri valgono per il turno successivo.