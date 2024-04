Eccellenza: strapazzato il Pierantonio. Acf Foligno, è qui la festa. La regina chiude col poker

ACF FOLIGNO

4

PIERANTONIO

0

ACF FOLIGNO (4-3-3): Bonomo (32’ st Rospetti); Tortoioli (1’ st De Sanctis), Currieri, Moracci, Benedetti (29’ st Cesaretti); Tempesta, Mattia, Kuqi (17’ st Settimi); Di Cato, Rocchi (29’ st D’Urso), Calderini. A disp.: Zichella, Sedran, Petessi, Bruschi. All.: Manni (squalificato, in panchina Reali).

PIERANTONIO (4-4-2): Marconi (37’ st Costantini); Pettinelli (24’ st Sannipoli), Allegrucci, Francioni, Capati; M. Salis (1’ st Scarlino), Muca, Piras, Y. Salis (32’ st Zandrini); Aronni (24’ st Piergentili), Morlandi. A disp.: Bei, Cesarini, Gaggioli, Polidori. All.: Bruni.

Arbitro : Gambirasio di Bergamo.

Reti: 7’ e 29’ st Rocchi, 36’ st Calderini, 39’ st Di Cato.

Note: spettatori 500 circa. Ammonito Scarlino. Angoli: 4-4.

FOLIGNO – Epilogo trionfale per l’Acf Foligno. Gli uomini di Manni superano 4-0 il Pierantonio, successo che dopo la vittoria del campionato consente all’undici folignate di allungare a 8 le lunghezze di vantaggio nei confronti del Terni Fc. Vittoria di tappa e del campionato salutato dagli oltre 500 tifosi sugli spalti che al triplice fischio finale sono entrati sul terreno di gioco per ringraziare Calderini e soci. L’Acf è scesa in campo con molti giocatori che avevano trovato fin qui poco spazio. Dopo un primo tempo senza eccessive emozioni (solo un paio di conclusioni senza esito di Calderini da un lato e Sali dall’altro), l’equilibrio nella ripresa si è spezzato con la doppietta di Rocchi. Nei minuti conclusivi spazio e gloria anche per Calderini (al 36’) e Di Cato che confezionano il poker e danno il via alla festa prima sugli spalti e poi sul terreno di gioco. "È l’epilogo – ha commentato il direttore generale Marco Bianconi – di una stagione che ha visto l’Acf sempre al vertice riuscendo ad imporsi in tutti gli scontri diretti". "Salire in serie D – ha spiegato il presidente Paolo Zoppi – era il nostro obiettivo. Bravi i ragazzi che anche nei momenti difficili sono riusciti a dare sempre il massimo". L’allenatore Alessandro Manni aggiunge: "Ringrazio tutto lo staff. Vivere questo momento è davvero qualcosa di esaltante che rimarrà a lungo scolpito nella mia memoria". Carlo Luccioni