Eccellenza. Terranuova pronto al rush finale. Saitta: "Vogliamo il secondo posto»

TERRANUOVA

Il Terranuova Traiana sta sfruttando la lunga pausa dal campionato per preparare al meglio la gara del 7 aprile, che lo vedrà affrontare lo Scandicci in uno scontro diretto al vertice. A tracciare un bilancio del percorso fatto finora in Eccellenza è il difensore centrale Andrea Saitta. "Nel calcio, come nella vita – ha spiegato l’ex capitano del Figline – l’aspetto più importante è avere sempre equilibrio e costanza, quando le cose vanno bene e quando vanno male. Sicuramente abbiamo raggiunto traguardi importanti, come il trofeo regionale della Coppa Italia Dilettanti, che dà soddisfazione a tutti. E in ogni caso ci ha dato tanto anche aver affrontato la fase nazionale di Coppa, nonostante l’uscita contro il Terre di Castelli. Quella gara ci ha lasciato l’amaro in bocca, ma allo stesso tempo ci ha dato tanta voglia di rivalsa. Il nostro obiettivo principale a questo punto è raggiungere il miglior piazzamento in zona playoff, dato che il secondo posto ci consentirebbe di accedere direttamente alla finale risparmiando quindi energie nell’ottica di una eventuale fase nazionale".

Saitta, classe 1992, ha avuto anche esperienze in serie D. "Terranuova è una realtà dove ogni membro della società ti mette nelle condizioni di poter dare il 100%: per me è ormai una seconda casa. Poi conoscevo già il mister e altri ragazzi con cui ho giocato insieme a Figline, quindi non è stato complicato ambientarsi". E sullo scontro con i blues avvisa che non si farà trovare impreparato. "Sono ancora alle prese con un infortunio che mi porto dietro dalla coppa, ma sto cercando di recuperare il prima possibile. Questo stop del campionato mi sta dando una grossa mano per ripartire e alla squadra ad essere pronta in vista del 7 aprile. Questa pausa è fondamentale per ricaricare le batterie dopo un’annata molto intensa, in vista delle ultime gare della stagione".

Francesco Tozzi