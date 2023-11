Eccellenza. Terremoto Tuttocuoio. Sena subentra a Tavano

Tanto tuonò che piovve. Francesco “Ciccio” Tavano non è più l’allenatore del Tuttocuoio. Al suo posto la società di Ponte a Egola ha chiamato il livornese Nicola Sena, che aveva iniziato la stagione alla guida del Real Forte Querceta (Serie D, girone E), dove era approdato dopo un’esperienza di 10 anni al Picchi Livorno, prima di venir esonerato dopo aver conquistato 4 punti in 7 giornate. Ieri Sena ha condotto gli allenamenti e domenica debutterà al Leporaia contro la Massese, squadra allenata da Gino Tazzioli, già tecnico (in due circostanze) del Tuttocuoio che in classifica ora è terzo a -4 dalla Cuoiopelli. Riguardo a Tavano (44 anni), gli è stata fatale la sconfitta nel derby di domenica contro la capolista, un 2-1 subito in rimonta nel match-clou della decima giornata di Eccellenza. In verità la panchina dell’ex bomber dell’Empoli aveva già traballato pericolosamente qualche giornata prima, in particolare dopo il k.o. casalingo contro lo Zenith Prato (che domenica ha violato anche il Matteoli di Perignano...) prima sconfitta stagionale dopo un pari e quattro vittorie.

All’indomani di quello scivolone la presidente Coia aveva chiesto un immediato riscatto e invece nel turno successivo era arrivata la seconda sconfitta, sul campo del Ponte Buggianese. La testa di Tavano sembrava già rotolata, invece il 5-0 al Castelfiorentino pareva aver riportato tranquillità. Che invece tale non era vista la decisione presa dal primo dirigente nella tarda serata di lunedì dopo il terzo ko. “E’ l’esonero più difficile che abbia fatto - ha dichiarato Paola Coia – perché Tavano è una delle persone più vere che io conosca. Il Tuttocuoio resta comunque la sua casa e nella vita tutto è possibile”. Tavano era alla prima esperienza da allenatore dopo aver smesso di giocare durante il torneo scorso per passare dal campo alla panchina del Tuttocuoio dopo 10 giornate (rilevando proprio Tazzioli). Coia invece da quando è al comando del club, ossia dalla stagione 2017-18, ha già cambiato undici allenatori. E senza considerare i ritorni...

s.l.