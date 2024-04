Eccellenza. Tolentino centra la salvezza: "Il traguardo non era scontato»

Pareggiando (2-2) sul campo dell’Atletico Azzurra Colli, il Tolentino ha conquistato la matematica salvezza diretta con due turni di anticipo rispetto alla fine del campionato. Il punto conquistato e la concomitante sconfitta della Jesina sul terreno di gioco della Maceratese hanno definitivamente emesso l’inappellabile verdetto. Protagonista di giornata il giovane attaccante cremisi Mattia Cardinali (foto), autore della doppietta. "Diciamo subito che il primo gol è stato un po’ rocambolesco e va diviso con Mercurio – dice il giocatore cremisi con la modestia che lo contraddistingue –, il secondo invece possiamo dire (e scrivere) che sia stata opera mia. Al di là di questo, comunque, sono davvero molto contento di aver contribuito al raggiungimento di questo risultato che ci permette di giocare con tranquillità le prossime due partite...".

Il Tolentino domenica ospita il Montegranaro per l’ultimo match casalingo della stagione e poi chiuderà l’annata in casa del Montegiorgio, formazione in lotta per mantenere la categoria. "Cercheremo di fare più punti possibili – aggiunge Cardinali – per onorare fino in fondo il nostro campionato. Abbiamo raggiunto l’obiettivo della salvezza in anticipo: un traguardo per nulla scontato, ripensando alla situazione in cui era precipitata la squadra e analizzando anche le difficoltà di quest’Eccellenza marchigiana formata da compagini davvero forti e ben attrezzate".

Poi, dal giocatore un’ultima battuta sulla partita contro l’Atletico Azzurra Colli: "Credo che il Tolentino sia stato bravo ad adattarsi al terreno di gioco, uno dei peggiori della categoria, in cui è difficilissimo giocare a calcio. Nel primo tempo avremmo potuto segnare, ma non ci siamo riusciti, poi siamo andati sul doppio vantaggio. Però nel finale ci siamo rilassati, i padroni di casa hanno reagito e sono pervenuti al pareggio. Peccato per il risultato, però resta la soddisfazione di aver preso almeno il punto della tranquillità".

m. g.