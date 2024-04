Eccellenza. "Tolentino, congedati dai tifosi con la vittoria»

La gara Tolentino-Montegranaro di domenica alle 16.30 sarà l’ultima sfida casalinga dei cremisi, che saluteranno i tifosi congedandosi da una stagione in chiaroscuro. Dopo il pareggio in casa dell’Azzurra Colli il team di Possanzini ha la salvezza matematica in tasca, ma vuole chiudere in bellezza la stagione. "Manca la vittoria da troppo tempo e penso che i nostri sostenitori meritino il congedo con un successo", dice il presidente Marco Romagnoli, spronando la squadra verso quell’obiettivo che latita dal 25 febbraio, quando i cremisi hanno battuto 2-0 la Monturanese al "Della Vittoria". Dopo la sfida col Montegranaro, il Tolentino chiuderà il torneo a Montegiorgio. Per il futuro il presidente Romagnoli non anticipa nulla: "Inizieremo a pensare alla nuova stagione dal 28 aprile – dice – anche se la testa degli appassionati è già proiettata al nuovo campionato". Magari con un pensiero alla D: una categoria che il Club ha quasi sempre disputato, basti ricordare le gesta dello scomparso Mario Vivani, timoniere dei cremisi a metà degli anni ‘80 e all’inizio degli anni ‘90, "rimasto nel cuore dei tifosi come tecnico e persona", aggiunge Romagnoli. Ma torniamo al presente. Domenica contro il Montegranaro rientra Borrelli dopo la squalifica, ma è appiedato dal giudice sportivo Nasic. Resta fuori il difensore Di Lallo, infortunato.

m. g.