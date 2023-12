Eccellenza. Tolentino scatenato sul mercato. Ecco due rinforzi a centrocampo

Dopo aver ufficializzato l’ingaggio della punta Mattia Cardinali (classe 2003) dal Fano, il Tolentino mette sotto l’albero di Natale altre due sorprese per i tifosi. La società ha comunicato di "aver raggiunto l’accordo con il centrocampista osimano Alessio Giuggioloni". Il ragazzo è nato nel 2005 ha vestito la maglia della Fermana e arriva a Tolentino a titolo definitivo dal Montegranaro. Inoltre il Club cremisi ha preso pure il centrocampista Matias Nicolas Sosa Ugolini, argentino, classe 2001, nella prima parte della stagione nel Búhos Ulvrc, club di seconda divisione dell’Ecuador. Grazie anche agli ultimi arrivi si abbassa l’età media della squadra. Restando in tema di mercato, il Tolentino comunica l’uscita del portiere Matteo Giorgi che, per la seconda parte della stagione, andrà in prestito al Montemilone Pollenza in Prima Categoria.

La squadra ha sospeso gli allenamenti per la pausa natalizia. Riprenderà la settimana entrante in vista del primo impegno del nuovo anno, che coinciderà con la prima giornata del girone di ritorno. Il campionato ricomincerà domenica 7 gennaio, quando al “Della Vittoria” sarà di scena la Sangiustese. Il Tolentino può brindare al 2024 con fiducia, avendo risollevato la classifica grazie a una serie di risultati utili di fila – 5 vittorie e una pareggio – che l’hanno riportato nei piani alti del girone.

m. g.