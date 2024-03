Eccellenza. Tolentino, un piccolo passo avanti: "Bravi i ragazzi nel primo tempo»

"Penso che abbiamo giocato un buon primo tempo, siamo stati pazienti e creato due o tre situazioni per portarci in vantaggio e in una di queste siamo riusciti a far gol. Poi nella ripresa si è giocato poco a calcio: l’Urbania ha buttato su palloni, ma noi non abbiamo subito niente. Solo su una palla inattiva siamo stati poco reattivi, abbiamo abbassato il livello di attenzione e subito il pareggio. Mi dispiace per il risultato, anche se sapevamo che quello dell’Urbania non sarebbe stato un campo facile...". Queste le parole di Matteo Possanini, tecnico del Tolentino, dopo il punto conquistato dalla sua squadra sul campo della formazione urbinate. Un pareggio che, in verità, serve a poco a livello di classifica, pur rappresentando un piccolo passo avanti rispetto alla soglia dei playout, dal momento che la Jesina, quint’ultima del girone, è stata battuta in trasferta dall’Urbino. Sempre più distante invece appare la soglia dei playoff, ormai pressoché irraggiungibile visto che il Castelfidardo, quinto in graduatoria, è a quota 42 punti. Al termine della stagione regolare mancano infatti soltanto quattro giornate. Ora il campionato si ferma; riprenderà domenica 7 aprile quando arriverà al "Della Vittoria" la Civitanovese, ex capolista dell’Eccellenza, sconfitta in casa - a sorpresa - proprio dal Castelfidardo e scavalcata (di un punto) da un Montefano sempre più convinto dei propri mezzi. Ma, tornando al match in casa dell’Urbania, Possanzini ha apportato alcune novità alla formazione che più di ogni altra è stata schierata fin dal primo minuto in questa seconda parte di stagione (tenendo conto anche degli infortuni). In porta è partito titolare Bucosse al posto di Orsini, a centrocampo ha giocato dal primo minuto Giuggioloni, mentre in attacco Garcia ha fatto coppia con Cardinali

m. g.