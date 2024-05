Eccellenza Toscana. Asta, il presidente Di Renzone è entusiasta: "Annata molto difficile, salvezza meritata»

Una salvezza inseguita fino all’ultimo: l’Asta giocherà ancora in Eccellenza. "Ce la siamo meritata tutta – ha commentato il presidente Lorenzo Di Renzone –, dopo un’annata incredibile, difficilissima per quelle che erano le nostre possibilità, ma bellissima. E’ arrivata tramite i play out, bene lo stesso". Al triplice fischio della gara con il Firenze Ovest "ho esultato e ho anche perso la voce – ha sorriso –: è stata una liberazione e una soddisfazione. Dedico la salvezza a mia moglie, ai miei figli e ai miei nipoti, ai quali tolgo sempre del tempo. E alla grande famiglia arancioblù. Ringrazio poi tutte le persone venute a sostenerci domenica a Uopini, tra cui tanti tifosi del Siena, ci ha fatto piacere. Avere tre società della città in Eccellenza non è da tutti. La Robur, per fortuna, ha centrato la promozione, noi e il Mazzola giocheremo ancora qua". A realizzare il gol del successo, Discepolo. "Una rete bellissima. Alessandro ci ha cambiato la stagione, è un giocatore super e prima o poi la mette dentro…". L’Asta ha avuto il merito di credere nella salvezza dalla prima partita all’ultima. "E’ proprio così – ha spiegato Di Renzone –. Eravamo neopromossi, dovevamo ancora capire dove eravamo. Abbiamo apportato i cambiamenti tecnici che ritenevamo giusti e non abbiamo mai mollato. Abbiamo fatto punti e messo sotto tante corazzate, siamo stati la sorpresa dell’annata".

Angela Gorellini