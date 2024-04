Eccellenza Toscana. Brutto ko per l’Asta. Bartoli: "Ai playout con meno errori»

Una sconfitta amara, amarissima, quella incassata dall’Asta nello scontro diretto con la Rondinella Marzocco: il ko ha condannato gli arancioblù a giocarsi la salvezza ai play out. "Siamo partiti bene – ha commentato nel post gara il tecnico Stefano Bartoli –: siamo passati in vantaggio e abbiamo anche creato occasioni per raddoppiare, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Poi ci siamo abbassati e concesso spazio a una avversaria di valore. Abbiamo commesso troppi errori difensivi, ormai una costante della nostra stagione. Dopo l’1-2 eravamo riusciti a recuperare, ma alla fine della gara sono arrivati altri due gol della Rondinella: purtroppo anche il pareggio non ci avrebbe dato nulla a livello di classifica". Domenica l’Asta giocherà contro la Colligiana la sua ultima partita della stagione regolare. Poi testa ai play out per mantenere la categoria appena conquistata. "L’obiettivo, adesso, è terminare in una posizione di classifica che ci permetta di giocare gli spareggi salvezza in casa e avere così due risultati su tre – ha sottolineato l’allenatore arancioblù –. Ma la cosa principale, anche se ormai siamo in fondo, è correggere gli errori che commettiamo dietro".