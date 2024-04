Eccellenza Toscana. Colligiana in palla. La Sinalunghese deve arrendersi

COLLIGIANA

3

SINALUNGHESE

1

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati (25’ st De Vitis), Paparusso (46’ st Barontini), Pierucci, Finetti, Manganelli (K), Mussi, Cicali F., Mugnai (35’ st Polo), Calamassi (35’ st Gambassi), Cianciolo M. (16’ st Marabese).

Panchina: Petrucci, Nastri, Corbinelli, Cianciolo F. Allenatore Chini.

SINALUNGHESE: Marini (K), Celestini, Ghini (39’ st Canapini), Salvestroni, Ferrante (42’ st Iasparrone), Corsetti, Chiti, Viligiardi (20’ st Fiaschi), Cicali G., Bucaletti, Bencini (37’ st Bardelli).

Panchina: Scortecci, Ibojo, Ajdini, Landi, Pinsuti. Allenatore Pezzatini.

Arbitro Baldasseroni (Pistoia).

Reti: 46’ pt Calamassi (C), 23’ st Manganelli, 30’ st Marabese (C), 38’ st Fiaschi.

Note – Angoli 3-3; recuperi 3’ pt, 5’ st.

COLLE VAL D’ELSA – Convincente vittoria interna della Colligiana, che supera 3-1 la Sinalunghese. Buona partenza per gli ospiti, che già al terzo minuto costringono Chiarugi a una difficile respinta. Al 16’ Filippo Cianciolo segna direttamente da calcio d’angolo, ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere. Per gran parte del primo tempo l’equilibrio regna sovrano tra le due squadre, complice anche il grande caldo che non favorisce le prestazioni dei giocatori, costretti più volte a fermarsi per dissetarsi. Al 46’ è la Colligiana a passare in vantaggio con una spettacolare punizione di Calamassi. Il gol galvanizza la Colligiana, che continua a spingere nella ripresa: all’8’ Mussi sfiora il raddoppio, ma manda a lato di pochissimo. Al 23’, invece, capitan Manganelli non sbaglia e trova la rete del 2-0. La Sinalunghese non si arrende, ma la Colligiana sembra sostanzialmente in controllo e corre pochissimi rischi. Alla mezzora, poi, è Marabese a chiudere sostanzialmente la partita. Al 38’ Fiaschi accorcia le distanze, ma è ormai troppo tardi: il risultato resta invariato fino al termine.

Marco Brunelli