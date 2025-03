Eccellenza toscana. Foiano cerca l’impresa. Vittoria o retrocessione

Giornata per cuori forti in Eccellenza. Dopo la promozione dello Scandicci, tornato con due turni di anticipo in serie D, adesso l’attenzione si sposta sulla corsa playoff ma soprattutto per quella in chiave salvezza che coinvolge tra l’altro il Foiano. Ma andiamo con ordine. Ad oggi la classifica in coda al gruppo recita: Antella quintultima con 35 punti, Fortis Juventus 27 punti in compagnia del Lanciotto, Foiano 23 e Sinalunghese 23. Al momento gli amaranto sono penultimi ma solo per la classifica avulsa che condannerebbe i senesi di Enrico Testini a 180’ dal termine della regular season. Il fatto è che se ogni partita è decisiva quella di oggi è una finale per il Foiano. Gli amaranto infatti vantano 9 punti di distacco dal quintultimo posto dell’Antella: un punto in più di distacco e scatterebbe la forbice che significherebbe retrocessione senza playout. Ecco spiegato allora quanto sia importante la posta in palio questo pomeriggio (ore 15) quando allo stadio dei Pini arriverà proprio l’Antella. Per i fiorentini anche un pari può essere positivo, gli amaranto con un pari coltiverebbero ancora speranze di playout ma non cancellerebbero le incognite legate ai risultati della Sinalunghese (oggi con la Colligiana). In poche parole ai ragazzi di Santoni oggi servono i tre punti, battere un colpo per cercare l’impresa che può valere una stagione. Per la Castiglionese di Zacchei invece altra trasferta sul campo questa volta di una Lastrigiana che ha slo due punti di ritardo dai viola. Partita quindi da decifrare tra chi vuole chiudere in crescendo e chi vuole allontanarsi ancor di più dallazona rossa. Per la Baldaccio intanto trasferta a Signa in quello che è uno scontro diretto tra due formazioni impegnate a quota 40 punti, a meno due dal quinto posto. Da qui una partita che potrebbe permettere di allungare (ad una delle due contendenti) verso la zona playoff. In programma figurano anche Affrico-Rondinella Marzocco, Grassina-Scandicci, Lanciotto-Fortis Juventus, Sinalunghese-Colligiana e Asta-Mazzola Valdarbia.

Matteo Marzotti