Eccellenza Toscana. Il ds Pierangioli lascia il Mazzola di Pianigiani

Si separano le strade di Roberto Pierangioli (foto) e del Mazzola: il club ha ufficializzato nelle scorse ore l’interruzione del rapporto. Per due stagioni, in biancoceleste, l’ex responsabile del settore giovanile della Robur, ha coperto il ruolo di direttore sportivo della prima squadra. La società comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo diesse. Da vedere adesso anche quale sarà il destino del tecnico Stefano Argilli che con Pierangioli ha condiviso l’avventura in bianconero e quella al Mazzola. Il mister già al termine della gara con il Siena, svoltasi allo stadio il mese scorso, si era soffermato sul proprio futuro. "Dovrò parlare con Antonello Pianigiani – le sue parole –, è lui che decide. Le possibilità di continuare ci sono, se la proprietà vuole programmare bene la prossima stagione ha il vantaggio di poter partire subito".