Eccellenza Toscana. Il prossimo anno probabili 33 squadre

Non è escluso che la prossima Eccellenza Toscana sia di nuovo a 33 squadre. Come spiega Almanacco, otto i club che non ne fanno più parte: le neopromosse Tuttocuoio e Siena, le retrocesse Castelfiorentino, Geotermica, Firenze Ovest, Audax Rufina, Pontassieve, più la perdente del play out fra Montecatini e Lanciotto. Dalla Promozione saliranno 4: Viareggio, Affrico, più la vincente dello spareggio tra Sestese e San Miniato Basso, la vincente fra le tre seconde e l’Antella, vincitrice della Coppa Italia di Promozione. Da aggiungere le 4 retrocesse dalla D: Certaldo, Cenaia, Ponsacco e Real Forte Querceta. Totale: 33.

Perché il numero torni pari una tra il Terranuova e il Signa dovrebbe vincere i play off nazionali o al piano di sopra dovrebbe liberarsi qualche posto per un ripescaggio (soluzione poco ipotizzabile).