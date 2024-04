Eccellenza Toscana. La Colligiana si accontenta del pari con l’Asta

COLLIGIANA

1

S.C. ASTA

1

COLLIGIANA: Petrucci, Gambassi (28’ st Chaabti), Barontini (10’ st Corbinelli), Pierucci, Finetti, Paparusso, Mussi, Cicali (C), Polo (18’ st Pecciarelli), Marabese (18’ st Cianciolo F.), Ciaciolo M. (28’ st Nastri). A disp.: Chiarugi, De Vitis. All.: Chini

S.C. ASTA: Cicali, Di Renzone (15’ st Seri), Gianni, Curcio (C), Bianchi, Grassini, Jrad (28’ st Monterosso), Pugliese (1’ st Uznanski), Dieme (1’ st Doka), Mazza, Cappelli. A disp.: Anselmi, Cinelli, Guidarelli, Ceccatelli, La Forgia. All.: Bartoli

Arbitro: Zangara (Palermo)

Reti: 45’ pt Mazza (A), 11’ st Polo (C)

Note: angoli 2-0; ammoniti Finetti, Cappelli, Guidarelli; recuperi 0’ pt, 5’ st.

COLLE – Termina in parità la sfida tra Colligiana e Asta, con le due squadre che impattano sull’1-1. Per tutta la fase iniziale del match tra le due formazioni regna un grande equilibrio, con azioni che si alternano verso le due porte, ma senza veri pericoli per gli estremi difensori. In chiusura di prima frazione, però, Mazza approfitta di una indecisione della difesa biancorossa e porta in vantaggio l’Asta. Nella ripresa la Colligiana spinge in cerca del pareggio, centrando anche un palo nei primi minuti, e all’11’ Polo dalla distanza batte Cicali.

Marco Brunelli