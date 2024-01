Eccellenza Toscana. La Sinalunghese cerca il riscatto contro l’Audax

Iniziare il 2024 meglio di come è finito il 2023. Con questo intento la Sinalunghese sta preparando la gara di sabato alle 14,30 allo stadio ‘Carlo Angeletti’ contro l’Audax Rufina che nella gara di andata inflisse il primo dispiacere stagionale ai rossoblù. I ragazzi di mister Pezzatini nell’ultima sfida dello scorso anno sono usciti sconfitti di misura a Terranuova Bracciolini in uno scontro diretto importante in chiave playoff pur non demeritando affatto. Adesso si presenta l’occasione del riscatto e allo stesso tempo l’opportunità di iniziare col piede giusto un nuovo anno. Sicuramente contro i neo promossi bianconeri fiorentini mancherà il mediano Salvestroni, espulso per doppio giallo nel finale del match contro il Terranuova Traiana. Pezzatini sarà quindi costretto a cambiare qualcosa nell’undici iniziale, con gli ultimi arrivati Chiti e Fiaschi che potrebbero essere invece entrambi confermati. Ovviamente out i lungo degenti Papa e Tiberi. Per la Sinalunghese quella di sabato sarà la prima di una serie ravvicinata di sfide impegnative: mercoledì 10, nel primo turno infrasettimanale del nuovo anno, infatti trasferta a Castiglion Fiorentino e poi derby casalingo contro il Mazzola domenica 14 gennaio.