Eccellenza Toscana. La Sinalunghese riparte da Pezzatini. Ecco tutto lo staff La conferma di Iuri Pezzatini come allenatore della Sinalunghese segna l'inizio della programmazione per la prossima stagione, puntando su continuità e giovani talenti per puntare al rilancio in Eccellenza Toscana.