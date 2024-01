Eccellenza Toscana. L’Asta affronta a Uopini la seconda della classe

Il countdown è iniziato: tra quattro giorni riprenderà il campionato e l’Asta Taverne vuole farsi trovare pronta: il primo appuntamento dell’anno, per gli arancioblù, sarà a Uopini, con il Signa. Impegno di non poco conto: la squadra di Scardigli copre al momento la seconda posizione, con 28 punti all’attivo, davanti al terzetto Castiglionese, Scandicci e Terranuova Traiana. Ma i ragazzi di Bartoli, intenzionati a togliersi dalla zona rossa della graduatoria, non hanno mai avuto timori reverenziali al cospetto delle grandi e anche domenica non faranno sconti. Per la sfida dovrebbe essere regolarmente a disposizione Dieme, mentre per quanto riguarda il mercato, molto attivo quello arancioblù, con la recente partenza di Morasca – che ha salutato l’Asta insieme a Minucci e Rosati –, non è da escludere un intervento in entrata nel reparto di centrocampo. Gennaio sarà un mese impegnativo, con sei partite da giocare: mercoledì 10 la squadra di Bartoli farà visita alla Baldaccio Bruni, domenica 14 ospiterà l’Aufax Rufina, domenica 21 busserà alla porta della Castiglionese, mentre mercoledì 24 andrà in scena il derby con il Mazzola. Chiderà gennaio la sfida esterna con la Nuova Foiano.