Eccellenza Toscana. L’Asta ospita. Scandicci: "Adesso servono punti»

Impegno ostico, per l’Asta: oggi i ragazzi di mister Bartoli ospiteranno lo Scandicci. Gli arancioblu, in questo momento di difficoltà devono rimettersi in careggiata: "Sarà una partita difficile come lo sono tutte in questo periodo – ha ammesso mister Stefano Bartoli –. Lo Scandicci è una squadra importante ma purtroppo per noi adesso c’è bisogno di punti". A pesare è soprattutto la sconfitta di misura rimediata nel precedente turno con il Pontassieve: "Quello che mi aspetto è la prestazione – le parole del tecnico – e che si cambi la tendenza rispetto a domenica scorsa: non siamo scesi in campo".

La settimana di preparazione è stata intensa e mister Bartoli ha parlato chiaro con la sua squadra: "Ai ragazzi ho detto che così si va poco lontano. Mi aspetto un cambiamento di trend immediato per ripartire come avevamo fatto qualche settimana fa". Bartoli avrà a disposizione una freccia in più al proprio arco: dalla Colligiana è arrivato il classe 2002 Alessandro Discepolo. "Ho bisogno di rimettermi in gioco – ha detto –. L’Asta si trova con una classifica non felice e spero di poter dare una mano. Molti ragazzi già li conosco essendo di Siena come me, mi sembra un bel gruppo".