Eccellenza Toscana. L’Asta riacciuffa la Lastrigiana con Discepolo

ASTA TAVERNE (4-4-2): Anselmi; Seri (33’ st Guidarelli), Grassini, Di Renzone, Bardotti (21’ st Gianni); Discepolo, Uznanski (1’ st Curcio), Mazza, Jrad; Dieme, Doka. All.: Bartoli.

LASTRIGIANA (3-5-2): Marziano; Chiavacci, Borselli, Nencini; Pierattini, Mazzanti (45’ st Tomeo), Del Colle, El Youssefi (33’ st Guasti); Del Pela; Palaj (32’ st Crini), Bibaj, (41’ st Caparrini). All.: Gambadori.

Arbitro: Borriello di Pontedera (Materozzi e Bellè).

Reti: 5’ pt Del Colle (L), 8’ pt Dieme (A), 3’ st Del Pela (L), 50’ st Discepolo (A).

Note: ammoniti: Uznanski, Di Renzone, Grassini, Dieme. Espulso: 45’ st Mazza (A).

SIENA – In quella che il mister arancioblu Stefano Bartoli aveva definito alla vigilia "la partita più importante della stagione" l’Asta vede il baratro, ma proprio allo scadere riesce a uscirne illesa. Un 2-2 pirotecnico, quello con la Lastrigiana al campo di Uopini: se l’obiettivo era conquistare i tre punti, per come si è messa la gara, il pareggio è da prendere con il sorriso. Gli ospiti sbloccano subito il risultato con Del Colle su punizione che, complice una deviazione, finisce alle spalle di Anselmi. L’Asta tre minuti dopo trova il fondo della rete con Dieme, il più reattivo a ribadire in porta la respinta di Marziano su Doka. Il finale della prima frazione è a favore dei padroni di casa che sfiorano il vantaggio con Discepolo in due circostanze.

Nella ripresa arriva la doccia fredda per gli arancioblu: una triangolazione libera Del Pela che fa 1-2. Nel forcing finale la partita si innervosisce e a pagarne le spese è Lorenzo Mazza, sanzionato con il rosso diretto a pochi istanti dalla fine per un gomito troppo alto su uno stacco di testa secondo il direttore di gara. Al 95’ l’Asta conquista una punizione: Discepolo, da poco più di 25 metri, pennella con il mancino il 2-2 finale che fa esplodere di gioia la squadra di Bartoli. Il prossimo impegno dell’Asta sarà un altro scontro diretto per la salvezza, contro il Firenze Ovest.