Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne punta ad abbattere la Rondinella

E’ attesa da una partita che potrebbe definirsi decisiva, l’Asta Taverne. Gli arancioblù, domenica, ospiteranno a Uopini (fischio di inizio alle 15) la Rondinella Marzocco, scontro diretto che potrebbe valere la salvezza diretta. I biancorossi sono momentaneamente fuori dalla zona rossa della graduatoria, ma a +2 dai ragazzi di Bartoli che, vincendo, potrebbero quindi superare gli avversari e vedere finalmente la luce (a +1 c’è la Fortis Juventus che ospiterà la Castiglionese, a +3 la Sinalunghese che affronterà all’Angeletti il Signa, 2 gradini sotto la Lastrigiana, impegnata in casa con l’Audax Rufina). I punti in palio, insomma, per l’Asta, varranno doppio: per la sfida con la Rondinella il tecnico arancioblù dovrà rinunciare sicuramente agli infortunati Caccatelli e Di Renzone, out già lo scorso fine settimana per la trasferta di Scandicci; giorno per giorno saranno valutate anche le condizioni di Dieme (8 reti finora), uscito precauzionalmente dal campo al Bartolozzi per un affaticamento muscolare. La buona notizia il rientro di Gabriele Mazza che, dopo il lungo stop per la frattura al piede, contro i blues ha giocato lo scorcio finale della gara.