Eccellenza Toscana. Mazzola, Argilli:: "Il prossimo anno?. Si può proseguire»

La sconfitta con il Siena, il presente, il futuro: a parlare il tecnico del Mazzola, Stefano Argilli. "Abbiamo fatto il massimo, ci sarebbe piaciuto festeggiare con un gol – ha detto –. I ragazzi non si sono risparmiati: abbiamo partecipato alla festa, in una bellissima cornice, senza arroccarci. Se questo modo di giocare ci ha un po’ penalizzato? Mi è capitato di rifletterci, ma è la nostra filosofia, sposata da tutti. Il nostro presidente, Antonello Pianigiani, è ambizioso e chiede di fare il massimo: giocando così abbiamo ottenuto grandi soddisfazioni per quello che è il nostro contesto e l’abbiamo portata avanti. Per vincere qualcosa ci sono un po’ mancate forza e determinazione, ma ci siamo divertiti: abbiamo un’identità precisa ed è una soddisfazione. Il prossimo anno? finito questo parlerò con Pianigiani, è lui che decide. Le possibilità di proseguire ci sono".