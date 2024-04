Eccellenza Toscana. Mazzola, Pierangioli e la gara con il Siena: "Conservare l’equilibrio il più possibile»

Una partita particolare, per il Mazzola, quella di domenica: i biancocelesti potrebbero essere l’unica squadra, quest’anno, a pestare l’erba del Franchi, come avversari del Siena. La preparazione alla gara, per i ragazzi di Argilli, prosegue con la massima concentrazione: il tecnico avrà l’intero organico a disposizione a eccezione dei lungodegenti Corsi e Simi. Intanto, a parlare della sfida è stato Tommaso Pierangioli (foto). "All’andata li abbiamo messi in difficoltà nel primo tempo – ha affermato il centrocampista a Gazzetta di Siena –, poi abbiamo pagato un errore individuale. Domenica dovremo cercare di tenerla più in equilibrio possibile e sperare in qualche episodio". "Conosco mister Magrini – ha aggiunto – e so come approccerà la partita, è molto bravo e mi aspetto che preparerà la gara al meglio. Queste sono le partite che si preparano da sole, anche se in base a dove giocheremo cambierà il match che dovremo fare. Se saremo al Franchi dovremo gestire le forze, a Badesse potremo tenere i ritmi più alti". Pierangioli ha parlato anche della stagione: "E’ stato un campionato difficile, ma noi ce la siamo sempre giocata con tutti. C’è mancato alcune volte qualcosa per poter avere qualche punto in più. Dovremo migliorare al livello difensivo. La società è ambiziosa e il prossimo anno cercheremo di vincere il campionato. Personalmente vorrò fare ancora più gol".