Eccellenza Toscana. Mister Argilli dopo il ko: "Tanti errori in difesa»

Non l’ha spuntata, sul campo della Rondinella Marzocco, il Mazzola. "E’ stata una partita deludente da parte nostra – ha affermato il tecnico biancoceleste Stefano Argilli –. Le condizioni, fisiche e morali, per fare bene, c’erano tutte, ma abbiamo commesso tanti, troppi errori dietro. Abbiamo segnato due gol, abbiamo avuto la chance di andare sul 3-2: in fase offensiva si sono viste buone cose, ma in quella difensiva abbiamo fatto molto male; così, non possiamo reggere nessun confronto". "Abbiamo compiuto un grosso passo indietro – ha aggiunto –, adesso dobbiamo fare un bagno di umiltà e poi pensare subito alla prossima partita". Ma qual è allora il vero Mazzola? "Lo scopriremo partita dopo partita – ha affermato Argilli –, se guardo alle ultime prestazioni sono pienamente soddisfatto, se guardo alla gara di domenica non vedo il bicchiere mezzo pieno. Probabilmente la verità sta in mezzo: dobbiamo rialzarci subito di testa, di morale, aumentando la concentrazione che contro la Rondinella è mancata". Domani la sfida interna con la Colligiana. "Dobbiamo sfruttare l’occasione di dimostrare che non siamo quelli di domenica – ha chiuso il mister –, di far vedere che sappiamo interpretare bene le due fasi".