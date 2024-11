Eccellenza Toscana. Ottavi di finale della Coppa Italia, il Mazzola sfida Certaldo. La Sinalunghese ospita la Castiglionese all’Angeletti

Andranno in scena oggi gli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Il Valentino Mazzola, forte del successo in campionato con la Castiglionese, firmato Federico Gucci (nella foto), busserà alla porta del Certaldo (calcio di inizio al Comunale, alle 16,30). Ad arbitrare la partita sarà Niccolò Carnevali della sezione di Prato, gli assistenti saranno Giacomo Di Legge della sezione di Pisa e Marco Di Spigno della sezione di Livorno. Proprio nelle scorse ore, allo stadio Ceccarelli, si è tenuto tra l’altro un incontro tra il consiglio direttivo del Mazzola e Filippo Lupi, responsabile delle società affiliate dell’Empoli. "Tanti i temi toccati durante il confronto, dall’importanza di un settore giovanile solido e ben strutturato, alla vera e propria collaborazione da instaurare tra le società sportive, fulcro fondamentale di un rapporto che mira alla formazione e al benessere dei giovani calciatori. Un piccolo, ma importantissimo passo per consolidare una cooperazione che dura ormai da molti anni". In campo, questo pomeriggio (start alle 15) anche la Sinalunghese, vittoriosa domenica in casa della Fortis Juventus, grazie alla rete di Theo Fiaschi: i rossoblù, allo stadio Angeletti, ospiteranno la Castiglionese. Mister Benedetti potrebbe affidarsi a un robusto turn over, anche se qualche titolare in campo domenica ci sarà, come Corsetti espulso durante il secondo tempo del match a Borgo San Lorenzo. Chance anche per l’ultimo arrivato, il portoghese Gomes. A dirigere la gara sarà l’arbitro Jonathan Cornello della sezione di Firenze, coadiuvato da Francesco Bagnolesi della sezione del Valdarno. Le altre gare degli ottavi di Coppa Italia in programma, con impegnate le altre compagini del girone B: Signa-Fratres Perignano, Scandicci-Sestese (alle 20,30), Grassina-Fortis Juventus, Cuoiopelli-Fucecchio, Viareggio-Massese, Sporting Cecina -Mobilieri Ponsacco (alle 17). Le gare saranno a eliminazione diretta. In caso di pareggio al termine dei 90 minuti, niente supplementari, vengono tirati i calci di rigore. Lo stesso accadrà ai quarti e per le due semifinali. La finale verrà disputata in campo neutro; se al 90’ il risultato sarà di parità verranno disputati i tempi supplementari e se ancora persiste la parità dopo 120 minuti di gioco si passa ai calci di rigore. La squadra vincente avrà il diritto di partecipare alla fase nazionale.