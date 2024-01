Eccellenza Toscana. Per la Sinalunghese derby impegnativo contro il Foiano

Si completa domani la quarta giornata del girone B di Eccellenza Toscana dopo i due anticipi di oggi tra Mazzola e Terranuova Traiana e tra Signa e Rondinella Marzocco. Tra le formazioni senesi c’è la Colligiana che trascorrerà la domenica sul divano visto che osserva il turno di riposo dopo il pari di Firenze e in vista del turno infrasettimanale che vedrà Manganelli e compagni al ‘Gino Manni’ contro il Signa mercoledì alle 14,30. Gara importante per la Sinalunghese che sarà di scena a Foiano della Chiana per il derby più sentito in casa rossoblù. C’è da riscattare il ko interno contro il Mazzola e riprendere la corsa per un posto nei playoff. A Foiano mancherà il difensore centrale Ibojo, appiedato per un turno dal giudice sportivo mentre tra i padroni di casa saranno out per squalifica Adami e Betti, rispettivamente fermati per tre e due giornate. E’ la quarta sfida stagionale tra Foiano e Sinalunghese visto che, prima dell’1-0 del match di andata firmato Iasparrone nel finale, la formazione di mister Pezzatini e quella di Zacchei si erano incrociate in Coppa Italia di Eccellenza. Vittoria 1-0 per la Sinalunghese (gol di Ibojo) a Foiano e 2-1 per gli aretini al ‘Carlo Angeletti’ grazie a Nannoni e Mazzi. A nulla servì la rete dei padroni di casa firmata da Bencini.

Domani in campo in provincia di Arezzo anche l’Asta Taverne che affronta una Castiglionese affamata di punti senza lo squalificato Gabriele Mazza (tre giornate out) ma col morale alto dopo la rimonta firmata dal senegalese Dieme contro l’Audax Rufina. Castiglionese favorita anche se non nel suo momento più brillante ma l’Asta ha già dimostrato di saper tenere testa alla grandi. Gli arancioblu di mister Bartoli nel prossimo turno, quello di mercoledì 24 gennaio, attenderanno invece l’arrivo del Mazzola a Uopini mentre sempre alle 14,30 la Sinalunghese se la vedrà contro la Robur.

Guido De Leo