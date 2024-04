Eccellenza Toscana. Per l’Asta Taverne con la Rondinella è vietato sbagliare

Scalda il motore l’Asta Taverne: domenica, alle 15, a pestare l’erba di Uopini sarà la Rondinella Marzocco. La sfida, quindi, è per gli arancioblù, uno scontro diretto da non fallire, di quelli dove i punti valgono doppio e potrebbero valere una bella fetta di salvezza. Mister Bartoli dovrà rinunciare agli infortunati Ceccatelli e Di Renzone, mentre per Dieme, uscito anticipatamente dal campo a Scandicci per un affaticamento muscolare, le dita sono incrociate. Potrà invece contare, il tecnico, su Gabriele Mazza, tornato a disposizione proprio la scorsa settimana. Non ci saranno, domenica, arancioblu squalificati: con le ultime ammonizioni, però, Anselmi e Lorenzo Mazza sono entrati in diffida, un altro cartellino giallo e scatterà la squalifica. La Rondinella dovrà invece rinunciare a Pecchioli, fermato dalla giustizia sportiva per un turno.