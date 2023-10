Eccellenza Toscana. Sinalunghese si impone con Bucaletti

LASTRIGIANA

0

SINALUNGHESE

1

LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Nencini G., Piccione, Borselli, Chiavacci, Mazzanti, Morelli, Palaj, Del Colle, Becagli F.. Panchina: Giannini, Guasti, Carfora, Caparrini, Nania, Sarti, Crini, D Alessandro, Marchetti. Allenatore Gambadori

SINALUNGHESE: Marini, Celestini, Tiberi, Salvestroni, Ferrante, Ibojo, Bardelli (73’ Canapini), Viligiardi, Iasparrone (79’ Aidjini) Bucaletti (90’ Corsetti), Bencini (67’ Cicali). Panchina: Riccio, Ghini, Andrada, Della Lena, Piccardi. Allenatore Pezzatini

Arbitro: Norci di Arezzo.

Rete: 48’ (rig.) Bucaletti.

LASTRA A SIGNA – Una Sinalunghese scaltra e determinata porta via i tre punti dal campo della Lastrigiana con un gol di Bucaletti su rigore. I rossoblù di Pezzatini, nei primi 45 minuti, si fanno apprezzare più dei locali e non rischiano nulla ma le squadre vanno al riposo sullo 0-0. Appena ripreso il gioco Bardelli trova il varco giusto ed entra in area avversaria dove al momento del tiro viene steso. L’arbitro decreta il rigore: Bucaletti segna dal dischetto il gol del vantaggio. I locali si gettano in avanti sfiorando il gol al 52’ con un tiro che Viligiardi salva deviando sulla traversa. La Lastrigiana si sbilancia e rischia di subire il contropiede dei sinalunghesi ma non trova il pareggio e nel finale spreca. Il fischio finale premia i rossoblù: è la seconda vittoria di fila.