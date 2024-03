Eccellenza. Tropical, Pietracuta e Vis sperano in un mercoledì da leoni

Niente domenica in campo per le nostre di Eccellenza. Ma l’appuntamento è rinviato soltanto di qualche giorno. Infatti, gran parte delle gare del girone B si giocherà mercoledì, fatta eccezione per i novanta minuti tra Sasso Marconi e Reno disputati ieri con i tre punti nelle tasche della capolista. Mercoledì, invece, la Vis Novafeltria andrà a bussare alla porta del Diegaro, mentre il Pietracuta a quella del Granamica. Gara casalinga per il Tropical: arriva il Russi.

Eccellenza. Girone B (30ª giornata): Sasso Marconi-Reno 2-0. Mercoledì 3 aprile: Bentivoglio-Medicina Fossatone, Castenaso-Sanpaimola, Diegaro-Vis Novafeltria, Gambettola-Massa Lombarda, Granamica-Pietracuta, Sant’Agostino-Masi Torello Voghiera, Savignanese-Cava Ronco, Tropical Coriano-Russi.

Classifica: Sasso Marconi 67; Granamica 62; Pietracuta 51; Gambettola 50; Medicina Fossatone, Reno 46; Tropical Coriano 44; Russi, Castenaso 41; Cava Ronco 40; Sant’Agostino, Sanpaimola 37; Massa Lombarda 36; Masi Torello Voghiera, Vis Novafeltria 28; Diegaro 26; Savignanese 24; Bentivoglio 16.