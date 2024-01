Eccellenza. Tuttocuoio, è derby col Fucecchio. E la Cuoio prova a rimettersi in carreggiata

Nella 19esima giornata di campionato, quarta di ritorno, il Tuttocuoio, squadra leader della classifica, va a fare visita al Fucecchio. Una gara impegnativa per la capolista perché la squadra bianconera, allenata da mister Dell’Agnello, sta facendo veramente un buon percorso. Viene da un pareggio esterno ottenuto sul campo dello Zenith Prato e in classifica è a ridosso della zona play off. Ma il Tuttocuoio versione Sena, che è in serie ultra positiva da otto giornate, con ventidue punti accumulati su ventiquattro a disposizione e che vince da cinque domeniche consecutive, vorrà certamente incrementare il suo già cospicuo vantaggio sulle inseguitrici.

Proprio l’inseguitrice Cuoiopelli, che sta attraversando un difficile momento, in completa crisi di identità da quattro giornate in cui ha racimolato solo un punto, va ad affrontare in trasferta il Lanciotto Campi. Un impegno insidioso per i biancorossi perché la squadra locale naviga in piena zona play out ed è alla ricerca disperata di punti per la sua classifica. Incontrare squadre in questa situazione è sempre un rischio ma la compagine santacrocese è attesa una prova che riscatti le ultime deludenti prestazioni. E’ necessario che la squadra torni ad essere quel gruppo omogeneo e compatto che si è visto nel girone di andata. Infine sul campo di Larderello la Geotermica affronterà i Fratres Perignano in un derby tutto pisano. La squadra di mister Niccolai domenica scorsa ha superato in trasferta, a sorpresa ma meritatamente, la Cuoiopelli, incassando la seconda vittoria e soprattutto tre punti preziosissimi per la sua classifica. "L’obiettivo è agganciarsi al gruppo delle squadre per i play out – ripetono alla Geotermica – per cui è necessario dare continuità al risultato di domenica scorsa". Di contro anche a Perignano, in casa Fratres, recuperato sia il buon momento di gioco che i risultati, si cercano altri punti importanti per dare la caccia al Tuttocuoio già pericolosamente in fuga.. Inizio delle partite alle 14.30.

Pietro Mattonai