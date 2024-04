Eccellenza. Tuttocuoio pronto a stappare le bottiglie. Coia: "Ho chiesto un regalo a Firicano»

Lo spumante è in frigo, pronto per essere stappato. Se accadrà già oggi lo sapremo al termine della gare odierne di Eccellenza, valide per la 28a e terzultima giornata di campionato. Se la capolista Tuttocuoio sarà uscita vincitrice dalla trasferta di Montespertoli oppure se con un altro risultato sarà comunque riuscita a mantenere il +7 sulle tre seconde, il ritorno in Serie D dopo 4 stagioni scatterà subito. Altrimenti i neroverdi avranno a disposizione il secondo match point domenica prossima. La presidente Paola Coia confida di riuscire a chiudere la pratica già oggi, anche per questioni personali extra calcistiche: "Ho chiesto a mister Firicano e ai giocatori – ha detto – di farmi questo regalo vincendo domani (oggi, ndr) e sono sicura che ci riusciranno. Dedicherò questa vittoria del campionato ad una ragazza che è un esempio di forza e dignità…". Fra le tre squadre appaiate in seconda posizione impegnate a tenere accesa la fiamma della speranza c’è anche la Cuoiopelli (le altre due sono Zenith Prato e Camaiore). La squadra di Falivena (47 punti) riceve la Massese (40) sesta in classifica e con il quinto posto ancora nel mirino, con l’obiettivo di costruirsi almeno la miglior posizione nella griglia dei play off. Per trovare le altre due formazioni della nostra provincia in campo oggi bisogna invece scendere nella parte destra della classifica. Lì il Perignano (34) ospita la tranquilla Pro Sorgenti Livorno (37) ma gli uomini di Cristiani, in quintultima posizione, hanno ancora bisogno di punti per evitare i play out, condizione ottenibile tenendo almeno un +10 sulla penultima (ora il vantaggio sul Castelfiorentino è di +15) oppure evitando di essere scavalcati da Lanciotto e Valdinievole, dietro a -6. Una vittoria metterebbe fine a ogni calcolo. L’ormai retrocessa Geotermica (14) di Niccolai riceve invece il Fucecchio (37).

s.l.