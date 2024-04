Eccellenza, ultima giornata

Forza e Coraggio

3

Arenzano

6

FORZA E CORAGGIO: Calzetta, Ratti, Lucaccini (46’ Bonini), Calanda (57’ Belloni), Bernuzzi, Imperatrice, Benassi, Bigini, Frolla, Lorenzini, Capasso. (A disp. Arena M.). All. Sora.

ARENZANO: Gravano, Cirello, Barisone (57’ Biancato), Lagorio (65’ Faggiano), Baroni, Padovan, Bruzzone, Porrata, Damonte L. (57’ Pellicciari), Pastorino, Pische. (A disp. Vallario, Pesenti). All. Corradi.

Arbitro: Falamischia di Savona (assistenti Torrero e Santina Delfino di Genova).

Reti: 13’, 14’ e 55’ Damonte L.; 45’ Bruzzone; 50’ Lorenzini; 60’ Biancato; 70’ Pastorino; 75’ Bigini; 78’ Frolla.

LA SPEZIA – Il campionato di Eccellenza si chiude con l’ennesima sconfitta per la Forza e Coraggio, battuta con un tennistico 6-3 dall’Arenzano al ’Cimma’. Team delle Grazie in grande emergenza di formazione, come purtroppo è accaduto sempre negli ultimi due mesi: a referto soli tredici giocatori schierando in panchina come calciatore il direttore sportivo Manuel Arena. Graziotti che comunque partono bene ed in avvio al 2’ potrebbero passare in vantaggio ma Capasso manca la deviazione vincente da due passi, su cross di Lorenzini, che al 12’ spreca una ghiotta occasione. Un minuto dopo genovesi in vantaggio con un tiro dal limite di Lorenzo Damonte, che raddoppia subito dopo al 14’ a tu per tu col portiere. Al 32’ Frolla colpisce una clamorosa traversa. Al 45’ il tris di Bruzzone da sottomisura. Al 47’ e al 50’ Lorenzini prima fallisce un buona occasione e poi realizza un gran gol che accorcia le distanze. Al 55’ il poker di Lorenzo Damonte, al 60’ il neoentrato Biancato sigla il 5-1 dopo una pregevole azione personale. Al 70’ Pastorino segna il 6-1. Al 75’ e al 78’ Bigini e Frolla segnano due gol per le ‘furie rosse’ con due perentorie conclusioni dalla distanza.

Nella foto: Mattia Bonini