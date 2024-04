Eccellenza, ultime chance. Ardor a un passo dai playoff

Tre giornate alla fine del campionato di Eccellenza e tanti verdetti ancora da decifrare anche se dopo l’ultimo weekend di calcio alcune situazioni sono più chiare. In negativo per Meda e Vis Nova che, rispettivamente nel girone A e girone B rischiano seriamente la retrocessione in Promozione. Disperatissima la situazione delle Lucertole di Giussano, ultime a meno 7 dalla terz’ultima Arcellasco e praticamente obbligate a fare l’en-plein per sperare ancora. Compito improbo nonostante l’ultima vittoria a Muggiò abbia dato un pizzico di morale. Oggi pomeriggio al “Borgonovo“ di Giussano arriva un Calolzio motivatissimo e impegnato nella lotta per evitare i playout che vede concentrate quattro squadre in due punti. Tra cui c’è anche, appunto, anche l’Arcellasco che ospita un Muggiò tranquillo. Il girone B è anche quello della Leon che sfumata la promozione diretta (oggi potrebbe festeggiare il ritorno in serie D la Nuova Sondrio) mette ufficialmente nel mirino il Mapello che in settimana ha incassato le dimissioni di mister Pandini e che oggi sul campo dell’Offanenghese avrà fuori mezza squadra per squalifiche varie. L’undici di Vimercate non avrà però vita facile a Treviglio contro una Trevigliese in lotta per il quinto posto. Ma i bonus-errore per Joelson sono ampiamente finiti. Nel girone A ultima spiaggia per il Meda che nello scontro quasi diretto casalingo del “Mino Favini“ contro la Sestese non hanno alternativa ai tre punti se vogliono sperare nell’accesso agli spareggi.

Ma il clou è a Vergiate dove in campo c’è l’Ardor Lazzate (foto), quarta che oggi potrebbe staccare il pass per i playoff e preparare il terreno per le due ultime due sfide contro Solbiatese e Pavia e giocarsi il secondo posto (con i benefit che presuppone). La Vergiatese, in lotta playout, sette giorni fa ha imposto l’1-1 al Pavia. Mister Fedele in difesa dovrà fare a meno del centrale Mzoughi appiedato un turno dal Giudice Sportivo, locali senza Sandrini. Senza nulla in palio la gara di Caronno Pertusella tra Caronnese e Base, entrambe a -7 dal quinto posto. Sulla panchina dei rossoblù di casa (reduci da tre ko di fila) non ci sarà più Roberto Gatti sostituito da Michele Ferri; la decisione societaria è giunta a inizio settimana. Assente Zibert.