Eccellenza. Una mezz’ora super dà il derby al Formigine. Il Castelfranco è in crisi

formigine

2

castelfranco

0

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Digesù, Caselli A., Mondini, Ricaldone, Binini, Caselli M., Habib (92’ Iattici), Cremaschi, Zito (80’ Deri). A disp: Migliori, Marverti, Pappaianni, Restilli, Cavani, Zanni, Teneggi. All. Sarnelli

V,CASTELFRANCO: Gibertini, Zironi (78’ Caselli R.), Marconi, Ceccarelli (83’ Barani), Casarano, Palmiero, Ferrara, Nait, Bertetti, Giordano (46’ Mantovani), Cantarello. A disp: Cavallini, Fiorentini, Pepe, Calabro, Barbolini, Di Marcello. All. Cattani

Arbitro: Sapio di Cesena

Reti: 16’ Zito, 30’ Ricaldone.

Note: espulso mister Cattani, ammoniti Caselli M., Zito, Nait, mister Sarnelli

Con 2 gol nei primi 30’ il Formigine si prende il derby col Castelfranco, avvicinando il 5° posto della Virtus a -6 e acuisce la crisi della squadra di Cattani (un punto in 4 gare). La gara si sblocca dopo 16’: Ricaldone imbuca per Binini, perfetto l’assist per l’ex di turno Zito che non perdona. In campo c’è solo il Formgine che al 20’ sfiora il bis ma Habib, servito da Digesù, spreca mandando a lato. Al 23’ Cornia sbaglia il rinvio ma Nait non ne approfitta. E così al 30’ punizione di Andrea Caselli e di testa Ricaldone batte ancora Gibertini. Nella ripresa è una Virtus diversa e Ferrara sfiora due volte il gol.

Ci provano anche Bertetti e Ceccarelli senza mira, poi dopo una ripartenza non sfruttata da Binini nel finale Marconi e Cantarello vanno vicini alla rete dalla distanza, mentre Cornia è attento sul calcio di punizione di Ferrara che chiude le ostilità.