Eccellenza, un’altra sconfitta per la squadra di Gassani. Forza e Coraggio beffata a Genova. L’Albaro passa in zona Cesarini L'Athletic Club Albaro si impone sulla Forza e Coraggio con un sofferto 2-1. Genovesi in vantaggio al 21' con D'Arrigo, pareggio al 55' di Lorenzini su rigore. Vittoria al 90' con Catterina. Forza e Coraggio in emergenza formazione, presentandosi con 15 elementi.